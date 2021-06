Israel retira obrigatoriedade de uso de máscara em locais públicos fechados

Israel anunciou nesta segunda-feira (14) o fim da obrigação de usar máscara em locais públicos fechados, uma das últimas medidas em vigor contra a pandemia de covid-19.



"A obrigatoriedade de uso de máscara está cancelada a partir de terça-feira, 15 de junho", anunciou o Ministério da Saúde em nota.



Israel relaxou as restrições à saúde de seus habitantes no início de junho, embora ainda mantenha medidas drásticas para os visitantes, incluindo uma quarentena.



Israel começou uma campanha maciça de vacinação no final de dezembro, após um acordo com o laboratório Pfizer, que entregou milhões de doses em troca de dados sobre os efeitos.



Mais de cinco dos 9,3 milhões de israelenses (55% da população) receberam as duas doses do injetável.



Mais de 839.000 pessoas foram infectadas com a covid-19 em Israel desde o início da pandemia, incluindo três nas últimas 24 horas, e 6.428 morreram, de acordo com números oficiais.



