Cinco pessoas morrem em dois acidentes aéreos nos Alpes suíços

Cinco pessoas morreram quando um planador e um avião caíram nos Alpes suíços no fim de semana, disse a polícia nesta segunda-feira (14), que agora investiga se os dois acidentes estão relacionados.



Um pequeno avião caiu no sábado no Monte Piz Neir (leste), matando o piloto e os outros três passageiros a bordo, incluindo uma criança, informou a polícia de Grisons em um comunicado.



Equipes de resgate encontraram os destroços da aeronave no domingo, em busca de um planador que caiu nas proximidades no dia anterior, matando o piloto.



O mau tempo impediu que os socorristas acessassem o local do acidente, próximo à cidade de Bivio, quando receberam a ligação na noite de sábado.



As autoridades suíças responsáveis pela segurança nos transportes anunciaram que estão investigando a causa dos dois acidentes e se estão relacionados.