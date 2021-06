Diocese de Paris pede fundos para reparos internos da catedral de Notre-Dame

A diocese de Paris lançou um pedido de fundos, de entre 5 e 6 milhões de euros, para financiar os reparos interiores da catedral de Notre-Dame, que não estão cobertos pelo fundo nacional dedicado à sua restauração após o incêndio de 2019.



Dom Michel Aupetit, arcebispo de Paris, disse que "espera fazer a catedral entrar no século XXI, mantendo a sua identidade própria, no espírito da tradição cristã".



A arrecadação dos "Fundos da Catedral" conduzida pela Fundação Notre-Dame vai agora ser voltada a esse objetivo: um vasto programa de reparações das áreas internas que "exige uma nova arrecadação de fundos no valor de, pelo menos, 5 ou 6 milhões de euros".



A lei de julho de 2019 sobre a restauração do edifício enquadra estritamente o fundo nacional, que se refere à conservação e restauração do edifício, propriedade do Estado.



No total, foram arrecadados mais de 800 milhões de euros em doações para as obras no monumento, que foi gravemente danificado pelo incêndio.



O programa de interiores é administrado pela Igreja. As obras buscam propor novos roteiros de visita para seis milhões de fiéis, peregrinos e turistas anualmente.



Os projetos abrangem, entre outros, mobiliário, luminárias, som e órgão.



Após a fase de vários meses dedicada à consolidação do edifício, os trabalhos de restauro terão início por volta de setembro.