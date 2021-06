As ambições da China e sua atitude diante da comunidade internacional representam "desafios sistêmicos" - afirmaram os líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em um extenso comunicado divulgado ao fim de uma cúpula em Bruxelas, nesta segunda-feira (14).



"As declaradas ambições da China e seu atual comportamento assertivo apresentam desafios sistêmicos para a ordem internacional baseada em regras", disseram os líderes, que também advertiram que o gigante asiático "expande rapidamente seu arsenal nuclear".