Restaurantes com estrelas Michelin de Bangcoc entregam pratos de luxo em bairros pobres

Rodeada de crianças em um bairro pobre de Bangcoc, a tailandesa Miss Universo distribuiu nesta segunda-feira (14) "kits" de comida preparados por chefs com estrelas Michelin, parte de um projeto para ajudar alguns dos membros das comunidades mais afetadas por covid-19.



O reino combate uma terceira onda de coronavírus, um novo surto que as autoridades rastrearam em abril em um distrito de vida noturna frequentado por pessoas muito ricas e com importantes contatos políticos em Bangcoc.



Neste contexto, o governo impôs restrições para o desgosto dos donos de restaurantes, muito afetados por um ano de fechamentos intermitentes por causa da pandemia.



A empresa que organiza viagens de luxo The Silver Voyage Club trabalha para fornecer suas comidas exclusivas em algumas das comunidades mais afetadas de Bangcoc, disse seu fundador, Jakkapun Rattanapet.



No marco do projeto "Food for Fighters", os chefs de classe mundial recebem até 100 baht (3,20 dólares) por "ração", que depois são doadas para comunidades onde foram detectadas altas taxas de contágios por coronavírus.



Nesta segunda-feira, muitas famílias fizeram longas filas esperando poder receber algum dos 500 "kits" com comidas preparadas pelos melhores chefs de Bangcoc, junto à Miss Universo Tailândia, Amanda Obdam.



"Precisamos fechar esta brecha (de desigualdade), porque há muitas pessoas que ainda lutam enquanto o resto tem uma vida de elite", disse à AFP, enquanto tirava selfies com seus fãs.