Morre homem que deixa 39 viúvas e 137 filhos e netos

Família Chana ocupa um prédio enorme no estado de Mizoram (foto: Agência de Notícias da Europa)

Um polígamo e, que tinha 39 esposas e pelo menos 127 filhos e netos, morreu aos 76 anos no nordeste da Índia, disseram as autoridades., que vivia no isolado estado de Mizoram como patriarca de uma das, sofria de diabetes e hipertensão e faleceu no domingo em um hospital.O ministro de Mizoram, Zoramthanga, tuitou no domingo à noite que o estado se despedia de Chana com "o coração pesado"."Mizoram e seu vilarejo em Baktawng Tlangnuam se tornaram uma grandedo estado, graças a esta família", acrescentou Zoramthanga.A seita foi fundada pelo avô de Chana na década de 1930 e tem cerca de 1.700 membros, incluindo quatro gerações da família Chana, vários dos quais trabalham com marcenaria ou cerâmica.Sua filosofia é baseada nos princípios cristãos, apesar do fato de que os líderes da Igreja Presbiteriana, a principal fé no estado, rejeitam ade Chana.Casou-se pela primeira vez aos 17 anos, segundo a imprensa local.