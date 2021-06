Reator nuclear na China fica sob vigilância por possível vazamento interno

(foto: / AFP / PETER PARKS)

(foto: / AFP / PETER PARKS)

(foto: / AFP / PETER PARKS)

Inaugurada há dois anos no sul da China, a central nuclear de Taishan está sobpor umem um circuito de um de seus reatores EPR, construídos em parceria com a francesa EDF.A operadora chinesa garante que as emissões para oestão "normais"."A EDF foi informada do aumento da concentração de certos gases raros no circuito primário do reator n° 1 da usina nuclear de Taishan dee operada pela TNPJVC, uma joint venture da CGN (70%) e da EDF (30%)", anunciou o grupo francês em um comunicado divulgado nesta segunda-feira (14).O circuito primário é um circuito fechado contendo água, que se aquece na cuba do reator em contato com elementos combustíveis, os quais são empilhados em "hastes" envoltas por bainhas metálicas."A presença de determinados gases raros no circuito primário é umconhecido, estudado e previsto pelos procedimentos operacionais dos reatores", acrescenta a empresa.Osgases "raros" incluem argônio, hélio, criptônio, néon, ou mesmo xenônio. Alguns são produzidos durante a reação de fissão no reator."Deve haver bainhas metálicas vazando, deixando passar gases raros queo fluido primário", comentou a vice-diretora-geral do Instituto Francês para Proteção contra Radiação e Segurança Nuclear (IRSN), Karine Herviou, em conversa com a AFP."Dito isso, a contaminação do fluidonão significa liberação para o meio ambiente", ressaltou, explicando que ainda existem duas barreiras de contenção.Ela acrescenta que, nesta fase, não se pode falar em acidente: "Não sabemos os valores, a concentração, não sabemos a extensão do fenômeno. Não há grande preocupação por enquanto, tendo em conta o que nós sabemos".A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), com sede em Viena, declarou que "nesta fase" não há "nenhuma indicação de que tenha ocorrido um incidente".Os dois reatores de Taishan, não muito longe de Macau e de Hong Kong, são até agora os únicos EPRs em serviço no mundo. Outros exemplares destes reatores de terceiraestão em construção na Finlândia, na França e no Reino Unido, mas vários reveses técnicos atrasaram seu comissionamento por vários anos.A Framatome, subsidiária da EDF que participou dados reatores de Taishan, havia indicado mais cedo que monitora "a evolução de um dos parâmetros operacionais" no local, mas sem dar detalhes, ou falar em vazamento.A central "está em seu campo de operação e segurança", garantiu a Framatome em nota à AFP.Com base em uma carta enviada pela Framatome ao Departamento de Energia dos Estados Unidos, a CNN revelou um possível "vazamento" nestaA Framatome teria se dirigido aos Estados Unidos para solicitarde assistência técnica para resolver "uma ameaça radiológica iminente". Não se sabe por que o aval americano é necessário para intervir.Ainda de acordo com o canal americano, as autoridades dechinesas também aumentaram os limites aceitáveis de radiação fora do local para evitar o desligamento da usina.Já a operadora da central, China General Nuclear Power Group (CGN), divulgou um comunicado de imprensa, informando que os indicadores ambientais "normais"."Atualmente, o monitoramento contínuo dos dadosmostra que os indicadores ambientais da usina nuclear de Taishan e seus arredores são normais", disse o grupo chinês, que não respondeu aos pedidos de informações da AFP.O Ministério chinês das Relações Exteriores também não respondeu aos, assim como a Comissão de Energia Atômica da França.A EDF afirma que entrou em contato com a joint venture TNPJVC e "coloca sua expertise à disposição".O grupo francês disse teruma reunião extraordinária da entidade detentora da central para apresentar "todos os dados e as decisões necessárias".A China tem cerca de 50 reatores em, o que coloca o país em terceiro lugar no mundo, atrás de Estados Unidos e França.