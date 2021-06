Microsoft reforça seu catálogo de jogos enquanto Xbox completa 20 anos

A Microsoft revelou neste domingo (13) uma série de novos títulos para o Xbox na E3, a principal feira de videogames do mundo, incluindo a premiada sensação "Hades" e o sucesso de longa data "Halo".



A empresa mostrou 30 novos jogos a serem lançados para seu console, que em novembro comemorará duas décadas no mercado.



"Nossa equipe se esforça para fazer do Xbox um lugar onde você encontrará os melhores jogos, os desenvolvedores mais dedicados e a comunidade mais apaixonada", disse o chefe da divisão Phil Spencer durante o segundo dia da Electronic Entertainment Expo (E3), que está sendo realizada virtualmente.



A Microsoft revelou imagens de "Halo Infinity", junto com novas criações como o título de ação e ficção científica "Starfield" e uma aventura com vampiros chamada "Redfall", da Bethesda Softworks.



Fabricante de sucessos como "Fallout" e "Elder Scrolls", a Bethesda Softworks foi adquirida recentemente pela Microsoft.



Enquanto os trailers retratavam batalhas tensas e exibiam os gráficos ricos dos jogos, a Microsoft enfatizou que quase todos estariam disponíveis em seu serviço por assinatura Xbox Game Pass.



A empresa também destacou títulos que serão exclusivos do Xbox, que concorre com os consoles rivais PlayStation, da Sony, e Nintendo Switch.



O premiado "Hades", da Supergiant, de San Francisco, está chegando ao Xbox e também ao PlayStation, informou o estúdio independente neste domingo. Até agora ele só está disponível para computadores e Switch.



"Hades", que conquistou cinco honrarias este ano no prestigioso BAFTA Games Awards, do Reino Unido, é um "dungeon crawler" que desafia os jogadores a lutar em uma jornada através do submundo.



Além disso, a Microsoft está trabalhando em um software e um dispositivo plug-in para permitir que as pessoas joguem games do Xbox em televisões com conexão à internet sem a necessidade de consoles.



A Microsoft tem apostado na força de seu Xbox ao competir com os serviços de jogos em nuvem Luna e Stadia, respectivamente, da Amazon e do Google.



Nas próximas semanas, será possível jogar na nuvem pelo Xbox Game Pass Ultimate por meio dos navegadores de internet Chrome, Edge e Safari, de acordo com a Microsoft.