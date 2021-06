Bolívia recebe doação mexicana de 150 mil vacinas da AstraZeneca

A Bolívia recebeu do México neste domingo (13) 150 mil doses da vacina da AstraZeneca contra a covid-19, concretizando uma importante doação prometida anteriormente.



"Estamos profundamente gratos", disse à imprensa María Renee Castro, vice-ministra de Promoção e Vigilância Epidemiológica. O lote garantirá a aplicação das segundas doses na Bolívia, indicou a autoridade.



O governo mexicano havia anunciado o envio de 800 mil doses para a Argentina, 100 mil para Belize, 150 mil para a Bolívia e 150 mil para o Paraguai.



O México realizou esta doação como presidente pro tempore da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC).



"Agradecemos a doação do povo irmão do #México e do presidente @lopezobrador das 150 mil doses da vacina AstraZeneca", escreveu o presidente boliviano Luis Arce no Twitter ao anunciar a chegada do carregamento.



O governo boliviano esperava receber as vacinas da AstraZeneca por meio do mecanismo de distribuição internacional Covax, mas a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que não havia imunizantes suficientes para junho e julho.



A doação mexicana se soma a um lote de 100 mil vacinas Sputnik V que chegou no sábado, detalhou a vice-ministra, que anunciou sua distribuição imediata por todo o país.



O Ministério da Saúde e do Esporte informou que até sábado 1,5 milhão de pessoas já haviam recebido a primeira dose e 522.603 já haviam completado a vacinação, com a segunda dose.



Na Bolívia, foram aplicadas as vacinas Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca e Pfizer. As autoridades instaram os cidadãos a irem aos postos de vacinação, pois muitos estão relutantes em serem vacinados.



Com 11,5 milhões de habitantes, o país andino ultrapassa 405 mil infecções e 15 mil mortes pelo novo coronavírus.