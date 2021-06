Trudeau parabeniza o novo primeiro-ministro israelense Bennett

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, enviou neste domingo (13) seus cumprimentos ao novo chefe do governo israelense Naftali Bennett, dizendo que espera trabalhar com ele.



"Canadá e Israel são amigos próximos unidos por valores democráticos compartilhados, uma longa história de cooperação e vibrantes laços entre os povos", afirmou Trudeau em um comunicado divulgado por seu gabinete.



O primeiro-ministro reiterou que Ottawa "permanece firme em seu compromisso com uma solução de dois Estados, com israelenses e palestinos vivendo em paz, segurança e dignidade - sem medo e com seus direitos humanos respeitados".



Ele também agradeceu ao ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que esteve no poder por 12 anos até ser derrotado neste domingo, "por sua valiosa parceria ao longo dos anos, em um momento em que Canadá e Israel conseguiram muito juntos".



Um nacionalista judeu de direita e ex-magnata da tecnologia, Bennett está assumindo o comando de um governo israelense formado por uma coalizão de oito partidos, unidos apenas por seu desprezo por Netanyahu, de extrema direita.