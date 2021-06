Duque recebe primeira dose anticovid com a pandemia em disparada na Colômbia

O presidente da Colômbia, Iván Duque, recebeu a primeira dose da vacina contra covid-19 neste domingo, no momento mais crítico da pandemia em 15 meses no país.



Duque, de 44 anos, foi vacinado com o medicamento desenvolvido pelo laboratório da Pfizer e deve receber uma segunda dose no dia 4 de julho, segundo o governo.



A Colômbia, com 50 milhões de habitantes, vive uma terceira onda de infecções da pandemia que já deixou mais de 3,7 milhões de infectados e 95.192 mortos.



Em proporção ao seu número de habitantes, a Colômbia é o terceiro país com mais mortes por coronavírus na América Latina e no Caribe, atrás do Peru e do Brasil.



Convulsionado por quase um mês e meio de protestos contra o governo, o país bate recordes diários de mortes e infecções, enquanto o sistema de saúde opera em limites máximos.



O governo, que flexibilizou as medidas de prevenção diante do impacto econômico da pandemia, providenciou 12,9 milhões de primeiras doses e 3,8 milhões de pessoas têm seu esquema completo de imunização.