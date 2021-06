Biden parabeniza novo primeiro-ministro israelense Naftali Bennett

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, parabenizou o novo primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, neste domingo(13), depois que uma aliança de partidos removeu Benjamin Netanyahu e formou um novo governo.



"Felicito o primeiro-ministro Naftali Bennett, o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores Yair Lapid, e todos os membros do novo gabinete israelense", disse Biden em um comunicado.



"Estou ansioso para trabalhar com o primeiro-ministro Bennett para fortalecer todos os aspectos do relacionamento próximo e duradouro entre nossas duas nações. Israel não tem melhor amigo do que os Estados Unidos."



Biden acrescentou que está "totalmente comprometido em trabalhar com o novo governo israelense para promover segurança, estabilidade e paz para israelenses, palestinos e povos de toda a região".



Bennett, um nacionalista judeu de direita e ex-bilionário do setor de tecnologia, assumirá o comando do bloco de oito partidos, unido apenas por seu desprezo compartilhado pelo líder de extrema direita conhecido como Bibi.



Em um discurso ao Knesset antes da votação, Bennett, 49 anos, disse que o novo governo, uma coalizão de partidos ideologicamente divergentes, "representa Israel todo".