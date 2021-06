Após 12 anos, Netanyahu é retirado do poder por Parlamento de Israel

Benjamin Netanyahu deixa o governo após 12 anos no poder (foto: EMMANUEL DUNAND / AFP)



Naftali Bennet ganhou o voto de confiança do parlamento israelense neste domingo e se tornou primeiro-ministro, substituindo Benjamin Netanyahu após 12 anos no poder.



O direitista Bennet, apoiado por uma aliança entre esquerda e direita que inclui partidos árabes, obteve o voto favorável de 60 dos 119 deputados presentes (dos 120 da Câmara), e 59 contra, pertencentes ao Likud do chefe de Governo cessante e dos grupos de extrema direita e ultraortodoxos.

Benjamin Netanyahu foi primeiro-ministro que mais tempo permaneceu no poder em Israel. Depois de mais de uma década ininterrupta no poder e manobras intermináveis para permanecer à frente do governo, Netanyahu, enfim, perdeu suas funções.



Adorado por alguns e odiado por muitos, Netanyahu é visto por seus opositores como um "ministro do crime", e não um primeiro-ministro, fazendo alusão às acusações de corrupção, peculato e quebra de confiança que pesam sobre ele.



Já para seus partidários veem em "Bibi" a encarnação do novo "rei de Israel", por sua defesa pétrea do país contra o Irã, o arquiinimigo.



Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo perante o Parlamento israelense (Knesset) que continuará na política, como opositor, após a chegada de uma nova coalizão ao governo, e que retornará ao poder "em breve".





"Se o nosso destino é estar na oposição, faremos isso de cabeça erguida, derrubaremos esse mau governo e voltaremos a liderar o país a nossa maneira (...) Voltaremos logo!", garantiu Netanyahu em um discurso perante o Knesset, antes que houvesse um voto de confiança para um novo governo.