G7 expressa preocupação sobre China e quer mais estudos sobre origem da covid-19

Em comunicado divulgado neste domingo, os líderes do G7 emitiram um apelo para um novo estudo sobre as origens da covid-19, incluindo a China, após um relatório inicial ter sido considerado inexistente, porque Pequim teria se recusado a cooperar. O grupo também pede que o país asiático respeite os direitos humanos.



O comunicado expressou "preocupação" sobre o trabalho forçado na China nos setores agrícola, solar e de vestuário. A cúpula se manifestou contra os abusos dos direitos humanos e pediu respeito aos direitos e à liberdade, especialmente na região de Xinjiang, noroeste da China e em Hong Kong.



É preciso que transparência e responsabilidade sejam reforçadas. Isso inclui investigar, relatar e responder a surtos de origem desconhecida, diz o documento." "Pedimos um atendimento oportuno e transparente, liderado por especialistas e estudos científicos sobre as origens do novo coronavírus." Fonte: Dow Jones Newswires