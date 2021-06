Dois militares são julgados por explosões na Guiné Equatorial que deixaram 107 mortos

Um oficial e um soldado estão sendo julgados por homicídios culposos na Guiné Equatorial por explosões em um acampamento militar que deixaram 107 mortos e 615 feridos em março na capital econômica Bata, informou a acusação.



Em 7 de março, pelo menos três explosões devastaram prédios na base de Nkoa-NToma que abrigavam as forças especiais, guardas e suas famílias, e destruíram casas nos bairros vizinhos. Uma queimada descontrolada de agricultores da região explodiu o arsenal de instalações militares.



O tenente-coronel Valentín Nzang Ega, chefe do acampamento, e o cabo José Antonio Obama Nsue, compareceram perante um tribunal militar por "homicídios, danos, incêndio, negligência, imprudência punível que causou mortes", segundo a requisição lida na noite de sábado na rádio e televisão estatais pelo promotor militar Alejandro Mitogo.



"Solicitamos uma pena de 70 anos de prisão contra o réu José Antonio Obama Nsue e 30 anos contra o tenente-coronel Valentin Nzang Ega", disse o magistrado.



O presidente Teodoro Obiang Nguema, que dirige este pequeno país centro-africano há quase 42 anos, anunciou poucos dias depois da tragédia a abertura de uma investigação e acusou os responsáveis do acampamento de "negligência".