Os líderes do G7 pediram, neste domingo (13), que a China "respeite os direitos humanos" da minoria muçulmana uigur na região de Xinjiang e em Hong Kong, embora estejam dispostos a cooperar com Pequim quando "for de interesse mútuo".



"Pretendemos promover nossos valores, incluindo apelando à China a respeitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais em relação a Xinjiang e esses direitos, liberdades, bem como um grau significativo de autonomia em Hong Kong", disseram os chefes de Estado e de governo da França, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Alemanha e Japão no comunicado final de sua cúpula realizada em Carbis Bay (sudoeste da Inglaterra).