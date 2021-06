Tradicional feira de games E3 começa com imagens de 'Avatar'

A maior feira mundial dedicada a videogames, a E3, começou neste sábado (12) online, devido à pandemia, revelando imagens do próximo jogo da Ubisoft, baseado em "Avatar", o filme de ficção científica de sucesso de James Cameron.



A Electronic Entertainment Expo, que costuma transformar o Centro de Convenções de Los Angeles em um paraíso para os entusiastas de videogames, foi cancelada em 2020 devido a covid-19 e este ano é realizada exclusivamente pela internet.



"Durante a pandemia que nos afastou de muitos de nossos familiares, amigos e colegas, os videogames nos divertiram e nos uniram", disse Stanley Pierre-Louis, diretor geral do grupo que organiza o evento, a Entertainment Software Association (ESA).



O mercado já havia se beneficiado antes da pandemia com novas ofertas para celulares e com a chegada dos serviços online nos quais jogos são hospedados em servidores em vez de em um console ou computador. A crise de saúde, com confinamentos em muitos países, fizeram com que o setor explodisse.



Nos Estados Unidos, as vendas de jogos de videogame atingiram um recorde em 2020, de quase 57 bilhões de dólares, segundo um relatório da empresa de pesquisas NPD Group.



A edição deste ano, que acontece entre os dias 12 e 15 de junho, contará com uma série de apresentações dos principais atores do setor, como a Microsoft e a Nintendo.



Por meio das páginas da E3 no YouTube, Twitch, Facebook e Twitter, essas empresas revelarão datas de lançamento, anunciarão projetos e exibirão vídeos exclusivos.



A francesa Ubisoft foi a primeira grande companhia do setor a apresentar um lançamento durante a feira, com um vídeo das primeiras imagens de seu jogo de aventura baseado no filme "Avatar" (2009).



"É uma amostra da incrível jornada que espera por vocês em um dos lugares mais bonitos, mas mais perigosos", disse o CEO da Ubisoft, Yves Guillemot.



"Avatar: Frontiers of Pandora", desenvolvido em parceria com o grupo Disney, será disponibilizado em 2022.



