Pelo menos dois soldados e um policial foram mortos neste sábado (120 quando seu veículo atingiu um dispositivo explosivo no nordeste da Costa do Marfim, perto da fronteira com Burkina Faso, disse uma fonte da segurança à AFP.



"A explosão também deixou três feridos", afirmou a fonte. O episódio ocorre uma semana após outro ataque por suspeitos jihadistas na cidade de Tougbo, a poucos quilômetros da fronteira.