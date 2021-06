Chuvas deixam dois mortos e mais de 185.500 afetados na Guatemala

A temporada de chuvas na Guatemala, que começou em maio, deixou dois mortos e 185.526 afetados por enchentes, deslizamentos de terra e danos em várias regiões do país, informou a proteção civil neste sábado(12).



As duas mortes foram registradas nos departamentos de Chimaltenango e Quetzaltenango, ambos a oeste, devido a problemas associados às fortes chuvas, disse David de León, porta-voz do Coordenador Estadual de Redução de Desastres (Conred).



León disse a jornalistas que 4.315 pessoas foram evacuadas devido aos 127 incidentes associados às chuvas registrados até agora no país.



Muitos se refugiaram com parentes ou vizinhos, enquanto 68 foram abrigados em estabelecimentos estatais.



León afirmou que 1.142 casas sofreram danos leves, moderados e graves, além de 34 estradas e duas pontes afetadas.



Todos os anos, a temporada das chuvas, que começa em maio e termina em novembro, deixa dezenas e até centenas de mortos no país da América Central, uma das regiões mais vulneráveis às mudanças climáticas.