Sri Lanka exigirá US $ 40 milhões em indenização após incêndio em navio

O Sri Lanka anunciou, neste sábado (12), que reivindicará 40 milhões de dólares do proprietário de um navio cargueiro que causou grande contaminação em sua costa após um incêndio a bordo.



O ministro dos Portos e Transportes Marítimos, Rohitha Abeygunawardena, indicou que apresentaram uma reclamação provisória à X-Press Feeders, proprietária do navio "MV X-Press Pearl", registado em Singapura.



O navio naufragou em 2 de junho na costa de Colombo depois de queimar por quase duas semanas e espalhar milhões de grânulos de plástico que eram destinados à indústria de embalagens do Sri Lanka.



Os ambientalistas consideram "o pior desastre ecológico marinho" da história do Sri Lanka, afetando 80 quilômetros de litoral e praias turísticas, bem como áreas de pesca.



"Além disso, vamos exigir o ressarcimento das despesas incorridas para apagar o incêndio", acrescentou o ministro, especificando que ainda não avaliou totalmente o impacto do acidente na economia local.



As autoridades solicitaram a assistência da Austrália nesta avaliação.



O ministro da Pesca, Kanchana Wijesekera, anunciou o levantamento da proibição de pesca, exceto na zona mais próxima do navio. "A proibição afetava cerca de 20.000 famílias", ressaltou.



O responsável destacou ainda que a limpeza das praias afetadas pela poluição continua.



Cerca de 1.200 toneladas de grânulos de plástico e outros resíduos foram recuperados e armazenados em 45 contêineres. Mas essas 1.200 toneladas representam apenas metade do que chegou às praias, segundo um funcionário envolvido na limpeza. "Ainda há muito para recolher", declarou.