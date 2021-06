Argentina aprova vacina Convidecia do laboratório chinês Cansino

A autoridade reguladora de medicamentos da Argentina aprovou o uso da vacina Convidecia contra a covid-19, produzida pelo laboratório chinês Cansino Biologics, de acordo com a resolução publicada neste sábado no diário oficial.



A Administração Nacional de Medicamentos e Tecnologia Médica (Anmat) da Argentina concedeu autorização "em caráter emergencial" a essa vacina de dose única.



O Ministério da Saúde anunciou na sexta-feira que o governo argentino está avançando nas negociações com Cansino para a compra de 5,4 milhões de doses da Convidecia "com base na sua disponibilidade".



É uma vacina que não requer congelamento e é armazenada em temperaturas de até 8 graus, o que facilita a logística para sua aplicação.



A Argentina vacinou cerca de 25% de sua população de 45 milhões de habitantes desde dezembro passado, principalmente com uma primeira dose.



O país recebeu cerca de 20 milhões de doses da Sputnik V, do laboratório russo Gamaleya, da Covishield, do Serum Institute of India, da Sinopharm, do Beinjing Institut e da AstraZeneca-Oxford.



Na última terça-feira chegou da Rússia o princípio ativo da Sputnik V com o qual o país sul-americano iniciará a produção local dessa vacina, após acordo com o Gamaleya.



A Argentina reportou mais de 84.000 mortes por coronavírus e mais de 4 milhões de infecções.



O saldo de mortes por covid nos últimos 14 dias, de 17,2 mortes por 100.000 habitantes, coloca a Argentina como o terceiro país com maior mortalidade do mundo, atrás do Uruguai (22,9 por 100.000) e do Paraguai (22,6), segundo contagem da AFP com base em números oficiais.