Ataques no Afeganistão matam 7 pessoas

Pelo menos sete pessoas morreram e seis ficaram feridas em ataques a dois micro-ônibus na tarde deste sábado (12) no oeste de Cabul, informaram autoridades afegãs.



Por volta das 14h50 locais, explosões foram relatadas em dois micro-ônibus em bairros que abrigam a minoria xiita hazara, disse o porta-voz do ministério do Interior, Tariq Arian.



"Na primeira explosão, seis pessoas morreram e duas ficaram feridas. Na segunda, uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas", informou Ferdaw Faramarz, porta-voz da polícia de Cabul.



Essas ações não foram reivindicadas.



Uma dúzia de pessoas foram mortas na semana passada na capital afegã em uma série de ataques a micro-ônibus, usados principalmente pela minoria hazara.



À medida que as forças dos EUA aceleram sua retirada, o ritmo dos ataques contra civis diminuiu em Cabul, exceto pelos atentados nos bairros do oeste da capital.



Em 8 de maio, mais de 50 pessoas perderam a vida e uma centena ficou ferida em um ataque triplo em frente a uma escola para meninas no bairro Hazara.



Ninguém assumiu a responsabilidade por este ataque, o mais sangrento em um ano.



As autoridades acusaram o Talibã, que negou a autoria.