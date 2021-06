Milhões de doses da vacina J&J produzidas nos EUA são inutilizáveis

Vários lotes da vacina da Johnson & Johnson contra a Covid-19 com origem em uma fábrica de Baltimore cuja produção teve que ser interrompida semanas atrás terão que ser descartados, anunciou nesta sexta-feira a agência reguladora de medicamentos nos Estados Unidos (FDA).



De acordo com o jornal "New York Times", a decisão afeta cerca de 60 milhões de doses. Em março, testes de controle revelaram que 15 milhões de doses da vacina da Johnson & Johnson haviam sido desperdiçadas nessa fábrica, administrada pela empresa associada Emergent BioSolutions.



Além da vacina "J&J;", também foi fabricada no local a vacina AstraZeneca. Componentes desta última foram misturados por engano com a primeira, contaminando 15 milhões de doses e as tornando inutilizáveis. Segundo autoridades, elas nunca deixaram a fábrica.



A FDA enviou especialistas ao local para inspecionar as instalações e demais doses produzidas. Hoje, a agência aprovou dois lotes de vacinas da Johnson & Johnson produzidos na fábrica, que poderão ser usados nos Estados Unidos ou exportados, o que equivale a 10 milhões de doses, segundo uma fonte próxima do caso. "A FDA determinou que vários outros lotes não poderão ser usados."



Ao menos 60 milhões de doses da AstraZeneca produzidos pela mesma fábrica aguardam a aprovação da agência americana para serem exportados. O Canadá anunciou hoje que não irá distribuir 300 mil doses da vacina da Johnson & Johnson produzidas na fábrica de Baltimore, por precaução.



