Rainha Elizabeth II condecora cientistas atuantes no combate ao coronavírus

A rainha Elizabeth II, que tradicionalmente homenageia personalidades britânicas para coincidir com sua comemoração oficial de aniversário em junho, este ano homenageou cientistas que estão na vanguarda da luta contra o coronavírus.



Os premiados pesquisadores incluem sete cientistas da Universidade de Oxford que desenvolveram a vacina britânica contra a covid-19 e novos medicamentos para tratar a doença.



Oito funcionários do laboratório sueco-britânico AstraZeneca, que produz o Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) e vende a preço de custo, também foram recompensados.



O Reino Unido, o país mais atingido na Europa pela pandemia, com quase 128.000 mortes, foi o primeiro a aprovar a vacina em dezembro de 2020.



Também Kate Bingham, ex-presidente do grupo de trabalho que ajudou a fornecer ao Reino Unido milhões de doses que permitiram vacinar ao menos com uma dose quase 80% dos adultos foi nomeada "Dame".



Bingham declarou-se "animada" por receber esta homenagem depois de um ano em que trabalhadores do serviço público de saúde "arriscaram sua saúde e sua vida lutando contra a covid-19".



"O desenvolvimento de vacinas foi uma vitória da colaboração científica e industrial", ressaltou.



A rainha também condecorou Divya Chadha Manek, diretora do grupo de trabalho sobre ensaios clínicos, por ter sido fundamental para convencer vários fabricantes a realizar seus testes no Reino Unido.



Originária da Índia, Manek, de 35 anos, que veio para o Reino Unido com uma bolsa de estudos quando tinha 18 anos, explicou que seu pai recentemente falecido havia lhe pedido para "fazer algo tão incrível que um dia pudesse conhecer a rainha".



O professor Paul Elliott, professor de epidemiologia e medicina de saúde pública no Imperial College London e diretor do programa React, um estudo em larga escala que mede a evolução da transmissão do vírus, recebeu a Ordem do Império Britânico.



ASTRAZENECA