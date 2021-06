O multimilionário plano dos EUA para competir com a China no campo tecnológico

O governo chinês criticou o ambicioso plano de investimento americano no setor tecnológico, dizendo que o governo dos EUA adota 'mentalidade da Guerra Fria' (foto: Reuters)

"A maior ameaça para ossão os próprios Estados Unidos."

A declaração foi feita pelo governo da China diante do anúncio do plano multimilionário de investimento dos EUA para impulsionar seu desenvolvimento tecnológico e fazer frente à concorrência do gigante asiático.

A proposta, aprovada pelo Senado americano, mas que ainda precisa passar pela Câmara dos Representantes, conseguiu uma incomum convergência entre democratas e republicanos.

Especialistas dizem que isso reflete como os dois partidos políticos estão unidos no objetivo de fazer frente àseconômicas e militares da China.

"Acredito que essa legislação vai permitir aos Estados Unidos superar o mundo em inovação, produção e competência em tecnologias do futuro", disse na Câmara o líder da maioria democrata e coautor do projeto, Chuck Schumer.





Projeto de lei aprovado pelo Senado prevê financiamento para inteligência artificial e computação quântica (foto: EPA)

A proposta vai garantir financiamento para pesquisas em áreas como inteligência artificial, computação quântica e semicondutores. O presidente americano, Joe Biden, comemorou a aprovação do projeto no Senado e pediu à Câmara para fazer o mesmo.

"Estamos numa corrida para ganhar o século 21. À medida que outros países seguem investindo em sua próprias pesquisas e desenvolvimento, não podemos arriscar ficar para trás", afirmou Biden.

Em que consiste esse plano ambicioso?

O que diz o projeto

O projeto de lei de Inovação e Competência 2021 contempla o aporte de US$ 250 bilhões para o desenvolvimento tecnológico nos EUA, com objetivo de aumentar a competitividade do país para fazer frente ao poder industrial e militar da China.

O ponto principal é um investimento inicial de US$ 50 bilhões para que o Departamento de Comércio subsidie o desenvolvimento e fabricação de chips semicondutores, necessários para dispositivos civis e militares. Nos últimos anos, a dependência dos EUA (e do mundo todo) da China para a compra de semicondutores cresceu exponencialmente.

Essa dependência se aprofundou por causa da escassez atual de chips semicondutores, que têm particular impacto na fabricação de automóveis num momento em que a demanda global está se recuperando após queda provocada pela pandemia de covid-19.

O projeto também destina dinheiro a pesquisas científicas, além de potencializar a possibilidade de alianças entre empresas privadas e universidades.

Além disso, ele inclui uma série de provisões específicas relacionadas à China, como a proibição de baixar o aplicativo TikTok em aparelhos governamentais e a aprovação de novas sanções ao país asiático por abusos aos direitos humanos.

Escassez global de semicondutores se agravou com a pandemia (foto: Reuters)

O projeto destina ainda US$ 300 milhões para fazer frente à influência política do Partido Comunista chinês e bloqueia a compra de drones fabricados e vendidos por empresas estatais chinesas. Organizações da China que participem de ataques cibernéticos ou roubo de propriedade intelectual nos EUA também enfrentarão sanções quando a lei entrar em vigor.

'Inimigo imaginário'

O governo chinês criticou o projeto, acusou os EUA de sofrer um "delírio paranoico" e advertiu que o plano pode prejudicar seriamente a relação entre os dois países.

A aprovação do projeto de lei no Senado ocorre num momento delicado da relação entre Pequim e Washington.

Em maio, negociadores comerciais da China e dos EUA mantiveram reuniões virtuais pela primeira vez desde que Joe Biden assumiu a Presidência. E o ministro de Comércio da China, Chen Deming, disse no início de junho que seu país e os EUA concordaram em retomar o diálogo.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse que o projeto de lei é um erro (foto: Getty Images)

Mas, na quarta (09/06), o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, insinuou que o projeto de lei americano pode prejudicar essa reaproximação. Wang afirmou que a proposta tem a "mentalidade da Guerra Fria" e é contrária à "aspiração de ambos os países de retomar o intercâmbio e a cooperação".

"O conteúdo do projeto de lei relacionado à China distorce feitos e difama o caminho de desenvolvimento da China, suas políticas nacionais e internacionais", disse Wenbin.

"Ela exagera a à 'ameaça da China' e interfere seriamente nos assuntos internos da China com Taiwan."

O comitê de Assuntos Exteriores da Assembleia Popular Nacional, o órgão legislativo chinês, também expressou uma "forte insatisfação e firme oposição" à lei, segundo informou a agência de notícias chinesa Xinhua.

China reagiu à proposta dos EUA dizendo que ela é espécie de tiro no pé (foto: Getty Images)

"Nos opomos firmemente a que os Estados Unidos tratem a China como inimigo imaginário. A maior ameaça aos Estados Unidos são os próprios Estados Unidos. O mais importante para os EUA é fazer direito as suas coisas."

O Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional da China discute atualmente a aprovação de uma lei para se contrapor às sanções à China impostas pelos EUA.

Nova política industrial

Analistas consideram que o projeto de investimento em tecnologia representa uma guinada na estratégia dos EUA e dá lugar a uma nova política industrial - uma prática que o país deixou de lado nos anos 80 e que consiste no apoio do Estado a setores específicos da economia considerados estratégicos.

Para seus defensores, a nova política industrial é essencial para responder ao crescimento chinês, assegurar o suprimento de materiais e produtos básicos e desenvolver tecnologias que possam preservar o planeta.

'Estados Unidos devem manter sua posição como a nação mais inovadora e produtiva', defendeu Joe Biden (foto: Reuters)

Para os críticos, esse tipo de política traz distorções ao livre mercado e recompensa empresas não pela qualidade de seus produtos e serviços, mas sim pela habilidade em fazer lobby.

"Os Estados Unidos tem tido tantos êxitos quanto fracassos no passado ao tentar impulsionar novas tecnologias", disse à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC, Heidi Livingston Eisips, professora-adjunta de Marketing e Análise Empresaria da Universidade Estatal San José, na Califórnia.

"Parte do que foi introduzido no projeto de lei responde a diferentes interesses e cabe perguntar se o apoio aos semicondutores para a indústria automotora se faz em detrimento de outras tecnologias avançadas que os EUA necessitam desenvolver para se manter competitivo", destaca.

A indústria automotiva foi particularmente afetada pela escassez de semicondutores (foto: Getty Images)

"Mas o que me mantém otimista é que esse projeto de lei conseguiu um nível de apoio bipartidário que não vemos há muito tempo."

Para Andrew Gardner, embaixador dos EUA na União Europeia durante o governo Barack Obama, é importante que os EUA façam frente à China.

"Como podemos trabalhar para assegurar que nós escreveremos as regras, nós determinaremos o mundo em que vivemos e não os chineses?", questionou Gardner em entrevista à BBC.

"Temos que garantir que seguiremos sendo relevantes e inovadores."

'Fadado ao fracasso'

Mas, segundo autoridades e representantes comerciais chineses, para além do impacto que esse projeto de lei pode ter nas relações bilaterais, o plano está fadado a fracassar e vai "estrangular as possibilidades das empresas americanas".

"Inclusive, se ele se converter em lei, terá que enfrentar vários problemas práticos, porque vai contra as regras e tendências do mercado", disse ao jornal estatal chinês Global Times Li Yong, vice-presidente do Comitê de Especialistas da Associação Chinesa de Comércio Internacional.

Li destacou que muitos setores, como o de semicondutores, precisam de uma cadeia global de suprimentos, enquanto o projeto de lei americano busca implementar uma "cadeia centrada nos EUA".

