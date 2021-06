Chefe da USAID abordará as causas da migração em viagem à América Central

A chefe da agência de ajuda externa dos Estados Unidos (USAID), Samantha Power, visitará a América Central em sua primeira viagem internacional desde que assumiu o cargo, enquanto o governo de Joe Biden busca abordar as causas fundamentais da migração, informou seu gabinete nesta sexta-feira (11).



Power, uma enérgica defensora da diplomacia humanitária que ocupou altos cargos no governo do ex-presidente Barack Obama, visitará Honduras, El Salvador e Guatemala de 13 a 17 de junho, onde se reunirá com autoridades, membros da sociedade civil e líderes empresariais.



Em sua viagem, Power buscará "avançar nos esforços da USAID para ajudar a abordar os desafios de governabilidade, econômicos e de segurança que estão impulsionando os centro-americanos a migrar para o norte", segundo um comunicado.



A vice-presidente Kamala Harris também visitou a região em sua primeira viagem internacional, com paradas na Guatemala e México de 6 a 8 de junho, e o chefe do Departamento de Segurança Interna (DHS), Alejandro Mayorkas, viajará para o México na próxima semana.



Power, ex-embaixadora nas Nações Unidas, planeja pronunciar um discurso sobre democracia e enfatizar o compromisso dos Estados Unidos contra a corrupção, à qual o governo de Biden atribui grande parte das condições que motivam a migração irregular na fronteira sul.



Sua agenda inclui encontros com jovens e grupos marginalizados, assim como visitas aos programas de agricultura e crescimento econômico da USAID.



Visitará também as pessoas afetadas pelos furacões Eta e Iota, que devastaram particularmente Honduras em novembro, e os prejudicados por uma grave seca na região que afetou especialmente a Guatemala.