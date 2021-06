Quase 20 peregrinos morrem em acidente de estrada no Paquistão

Um ônibus que transportava dezenas de peregrinos procedentes de uma cerimônia religiosa despencou de um barranco no sudoeste do Paquistão, nesta sexta-feira (11) - informou um funcionário local, relatando que pelo menos 18 passageiros morreram.



O acidente aconteceu ao amanhecer em uma curva fechada na região do Baluchistão, disse à AFP Bashir Bazai, uma autoridade local, que também mencionou 41 feridos.



Segundo ele, o motorista dirigia com excesso de velocidade e perdeu o controle do veículo.



O Paquistão tem um alto índice de acidentes de estrada, devido a vias em mau estado de conservação, veículos sem manutenção, ou direção perigosa por parte dos motoristas.



Esta semana, mais de 60 pessoas morreram no sul do país em um duplo acidente ferroviário - descarrilamento e depois colisão - de dois trens em direções opostas.