Viena resgata Felix Salten, o criador esquecido do personagem Bambi

O mundo inteiro conhece Bambi, o personagem clássico de Walt Disney, mas poucos sabem que seu criador é Felix Salten, um prolífico escritor da época de ouro de Viena e que uma exposição quer resgatar do esquecimento.



Escrito em 1922, "Bambi: uma vida na floresta" teve pouco sucesso na época. Na década seguinte, porém, esse autor judeu, perseguido pelos nazistas, cedeu seus direitos por US$ 1.000 para um produtor americano. Este último os revendeu para o famoso estúdio de animação.



"Felix Salten mudou de editora e, então, o livro se tornou um grande sucesso, antes de ficar ainda mais famoso com a adaptação para o cinema de 1942", disse à AFP Ursula Storch, curadora desta exposição no Museu de Viena (MUSA).



O legado desse escritor, cujo trabalho seria proibido na Alemanha e na Áustria pelo nazismo, não se resume, no entanto, apenas na conhecida história do cervo que chora a perda da mãe, abatida por caçadores.



Nascido em março de 1869 em Budapeste, ainda no poderoso Império Austro-Húngaro, Salten e sua família se mudaram para Viena no ano seguinte. Foi nesta capital que ele começou a trabalhar como jornalista até escrever libretos de ópera, poesia, crítica de arte, roteiros de cinema e até um romance pornográfico.



Na época dourada da capital austríaca, Salten conviveu com o psicanalista Sigmund Freud e com o músico Richard Strauss. A anexação da Áustria à Alemanha nazista, em 1938, precipitou sua fuga com sua mulher e milhares de obras de sua biblioteca para a Suíça, onde faleceu em 1945.



Sua neta suíça, Lea Wyler, que conhece apenas de ouvir as histórias de família, lamenta que "um homem tão dotado, tão cheio de humor e de sagacidade" como seu avô seja lembrado apenas por "Bambi" - e isso no melhor dos casos.



"Todo mundo acha que foi a Disney que o inventou. Não dão nenhum crédito a ele e, durante esse tempo, eles acumulam milhões", reclama Lea, que recebe como "um gesto de redenção" o reconhecimento agora dado pela cidade de Viena.



THE WALT DISNEY COMPANY