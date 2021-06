Vacina anticovid do laboratório alemão CureVac pode sofrer atrasos

A vacina contra a covid-19 do laboratório alemão CureVac, baseda na tecnologia do RNA mensageiro e que era inicialmente esperada para junho, poderá sofrer atrasos em sua comercialização, devido ao prolongamento das fases de teste - informaram autoridades de saúde e a imprensa.



O Ministério da Saúde da região de Baden-Wurtemberg, onde fica a sede do grupo alemão, confirmou nesta sexta-feira (11) ter recebido informações nesse sentido, após reunião com o ministro federal da Saúde.



A autoridade regional afirmou que a vacina não estará pronta para ser comercializada antes de agosto, devido a "complicações".



A CureVac, empresa alemã de biotecnologia fundada em 2000 pelo pioneiro do RNA Ingmar Hoerr, anunciou em seus resultados intermediários no fim de maio que uma análise "não revelou nenhum problema de segurança" com sua vacina candidata.



Até o momento, nenhum resultado de eficácia foi publicado.



Em um comunicado divulgado ontem à noite (10), a CureVac disse ainda que eram necessários "prazos suplementares" para levar em conta as variantes do vírus, as quais devem sequenciar.