Robô da China deixa sua 'marca' em Marte

(foto: AFP PHOTO / CNSA)

Uma pegada para a eternidade, uma "selfie" histórica com a bandeira chinesa ao fundo. As fotografias enviadas pelo robô Zhurong a partir de Marte encheram dea agência espacial do país de maiordo mundo.Zhurong, um robô cujos painéis solarescomo asas dão um ar de avião, fotografou a si mesmo ao lado de sua plataforma de pouso, graças a outra câmeraNa plataforma de pouso estava umada China.O robô chinês, que pesa 240 quilos, chegou a Marte em meados de maio, após uma viagem de quase um ano. Zhurong, o deus do fogo, segundo a mitologia chinesa, também fezdas marcas de suas seis rodas no solo de Marte."A pegada da China", segundo a agência espacial.O robô vai estudar o solo e ado planeta vermelho em uma missão de três meses.A viagem do Zhurong é uma proeza para China, que se tornou o segundo país do mundo aa façanha, depois que o robô Perseverance, dos Estados Unidos, chegou em fevereiro a Marte.