Líderes do G7 se reúnem novamente na presença da rainha Elizabeth II

Em sua primeira cúpula presencial em quase dois anos, os líderes das grandes potências do G7 se reuniram nesta sexta-feira (11) na presença da rainha Elizabeth II, antes de discutirem a recuperação global da pandemia e os desafios colocados pela Rússia e China.



O encontro, que começou nesta sexta-feira e vai até domingo na praia de Carbis Bay, no sudoeste da Inglaterra, será dedicado principalmente à distribuição de vacinas contra o coronavírus e ao combate às mudanças climáticas.



Além disso, servirá para mostrar uma frente unida entre aliados durante a primeira viagem ao exterior do presidente americano, Joe Biden, após os anos turbulentos do governo de Donald Trump.



Neste primeiro dia, os chefes de Estado e de governo da Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido tiveram a oportunidade de se reunir novamente após meses de videoconferências devido à crise de saúde.



Antes do primeiro painel de discussão, eles posaram para uma foto de família em frente à praia de areia fina da Cornualha.



Devido ao coronavírus, que deixou quase 128.000 mortes no Reino Unido, que enfrenta agora um aumento da variante Delta - 60% mais contagiosa -, não houve apertos de mãos e todos mantiveram o distanciamento.



Em seguida, foram recebidos pela família real, na presença da rainha Elizabeth II, do príncipe Charles e de seu filho, William, acompanhados de suas esposas.



Juntos, eles visitaram o Projeto Éden, uma grande estufa patrocinada pelo Príncipe Charles, comprometido com a ecologia.



Depois de uma recepção, a soberana de 95 anos, que no início de abril perdeu o marido, Philip, participou de uma nova foto em grupo e comentou, com sua ironia de sempre: "Será que vamos fingir que estamos nos divertindo?"



Já o anfitrião, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, destacou que o encontro oferece uma "enorme oportunidade" para estimular a recuperação mundial depois do coronavírus, uma reconstrução que deve ser mais ecológica, mais justa e mais igualitária.



A reunião marca o "retorno" dos Estados Unidos ao multilateralismo, nas palavras do presidente Joe Biden, após os anos "isolacionistas" de Donald Trump.



"Desejo trabalhar com nossos aliados e sócios para construir uma economia mundial mais justa e inclusiva. Vamos ao trabalho", tuitou o presidente americano.



Biden quer formar uma frente unida contra Rússia e China.



- Um bilhão de vacinas -



Também estarão presentes na cúpula líderes europeus e de quatro países convidados: Índia, Coreia do Sul, Austrália e África do Sul.



No centro das conversas, estará uma distribuição mais equitativa das vacinas contra a covid-19 por parte dos países ricos.



Diante dos crescentes apelos por solidariedade, os líderes devem anunciar a distribuição de "pelo menos um bilhão de doses" - compartilhadas, ou financiadas - e o aumento da capacidade de produção, com o objetivo de "acabar com a pandemia em 2022", segundo Downing Street.



O governo dos Estados Unidos já se comprometeu a doar 500 milhões de doses da vacina da e o Reino Unido, 100 milhões de doses excedentes.



Mas isto é insuficiente para ONGs como a Oxfam, que destacam a necessidade de pelo menos 11 bilhões de doses para erradicar uma pandemia que matou 3,7 milhões de pessoas.



Está "muito lento", lamentou o britânico David Nabarro, da Organização Mundial da Saúde (OMS), à Rádio Times, ecoando as críticas das ONGs que pedem ações mais fortes, como o levantamento de patentes de vacinas.



O secretário-geral da ONU, António Guterres, insistiu em que as vacinas "deveriam ser consideradas bens públicos mundiais (...) à disposição de todos".



Até o momento, um quarto das 2,3 bilhões de doses administradas em todo mundo foi aplicado nos países do G7, que respondem por apenas 10% da população mundial.



Os países de baixa renda, segundo a definição do Banco Mundial, registram apenas 0,3% das doses aplicadas.



- Desafio chinês -



A luta contra as mudanças climáticas será outra prioridade da reunião de cúpula.



Johnson tem a ambição de desenvolver uma "revolução industrial verde" para reduzir à metade as emissões de gases do efeito estufa até 2030.



Para preservar a biodiversidade, o premiê deseja que o G7 se comprometa a proteger "ao menos 30%" das terras e dos oceanos até o ano citado.



O clube das sete grandes economias também deve promover o investimento em infraestruturas limpas nos países em desenvolvimento para estimular e obter a neutralidade de carbono de suas economias.



Outro assunto presente na agenda é o dos desafios representados por Pequim e Moscou, cujo presidente Vladimir Putin se reunirá com Biden na quarta-feira em Genebra.



"A linha europeia é clara: a China é um rival sistêmico, um parceiro nas questões globais e um concorrente", disse uma fonte francesa.



Outro ponto de atrito é a complicada aplicação do Brexit na região britânica da Irlanda do Norte.



Biden, de origem irlandesa, se absteve de criticar publicamente Johnson em seu primeiro encontro presencial na quinta-feira, mas as autoridades europeias pretendem exigir que cumpra com o acordo, já que Londres não aplica os controles alfandegários pós-Brexit para evitar tensões com os unionistas norte-irlandeses.



PFIZER



BioNTech