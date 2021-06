PIB do Reino Unido cresce 2,3% em abril com o fim das restrições

A economia do Reino Unido registrou crescimento de 2,3% em abril, a alta mensal mais expressiva desde julho de 2020, estimulada pelo fim de algumas restrições sanitárias, anunciou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS).



O setor de serviços, com a reabertura de áreas externas de bares e restaurantes e de lojas não essenciais, estimularam o avanço do Produto Interno Bruto (PIB), indicador que retrocedeu na construção e na indústria, segundo o ONS.



O PIB de abril continua 3,7% abaixo do nível de fevereiro de 2020, antes da pandemia e dos confinamentos que afetaram a economia britânica.



"Estes números são um sinal promissor de que nossa economia começa a recuperar-se", declarou o ministro britânico das Finanças, Rishi Sunak.



Além da reabertura de parte da economia, a campanha de vacinação e a melhora do índice de confiança dos consumidores contribuíram para a alta do PIB em abril.



O governo britânico deve anunciar nos próximos dias se confirma o fim de todas as restrições para 21 de junho, apesar do recente aumento de casos de covid-19.