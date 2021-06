Bolsonaro: Não levo em consideração o que o Fernández falou, é uma brincadeira

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a fazer menção à fala do presidente da Argentina, Alberto Fernández, que disse que os brasileiros vieram da selva, enquanto argentinos chegaram ao continente em navios. Bolsonaro minimizou a declaração do chefe de Estado do país vizinho. "Com todo respeito ao povo argentino, não tem vacina para curar o socialismo, essa visão retrógrada de Fernandez e Maduro. Eu levo isso aí que o Fernandez falou na brincadeira."



Durante a live, Bolsonaro soube que a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votava contra ações para impedir a realização da Copa América no Brasil. "O Supremo dessa vez até que foi bem", brincou. Já esperávamos. Vamos massacrar a Venezuela", disse, em referência ao jogo de estreia da competição.