África do Sul entrou 'tecnicamente' na terceira onda do novo coronavírus

A África do Sul "tecnicamente" entrou na terceira onda da pandemia global da covid-19, com mais de 9.000 novos casos nas últimas 24 horas, anunciou o Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis (NICD) nesta quinta-feira (10).



Os números dos últimos sete dias indicam que "a África do Sul entrou tecnicamente na terceira onda", explicou a entidade num tuíte, que compila diariamente os números da covid-19.



A África do Sul é o país mais afetado pelo coronavírus no continente africano.



No final de 2020, sofreu uma segunda onda que causou mais de 10.000 novos casos por dia. Até o momento, nesse país, ocorreram mais de 1,7 milhão de casos e 57.410 mortes, das quais 100 ocorreram nas últimas 24 horas.



Junto ao Egito, Tunísia, Uganda e Zâmbia, a África do Sul acumula três quartos dos novos casos da covid-19 no continente africano.



O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, anunciou no final de maio uma retomada às medidas mais rígidas, como a ampliação do toque de recolher, o fechamento do comércio de serviços não essenciais às 22h00 e reuniões públicas limitadas.