Nova quarentena total na região metropolitana do Chile por aumento de casos de covid

As autoridades sanitárias chilenas impuseram nesta quinta-feira (10) uma nova quarentena total na região metropolitana, à qual pertence Santiago, devido ao aumento dos casos de coronavírus, apesar de 57% da população-alvo já estar vacinada.



A medida afetará mais de sete milhões de habitantes que residem na região, a mais populosa do país, e entrará em vigor a partir de sábado. Aqueles que já completaram a imunização poderão circular apenas dentro das comunas em que residem.



"A partir deste sábado, toda a Região Metropolitana voltará à quarentena", disse a vice-secretária de Saúde Pública, Paula Daza.



É a terceira vez em 14 meses de pandemia que as autoridades chilenas tomam essa medida, em um dia em que foram registrados 7.716 novos casos e 198 mortes por covid-19, totalizando 1.453.478 infectados e 30.339 mortos desde a detecção do primeiro caso no Chile, em 3 de março de 2020.



O aumento das infecções mantém a ocupação de leitos em hospitais de todo o país em quase 96%.



O aumento ocorre quando o inverno está prestes a começar e com 11,1 milhões de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose (74,5%) e 8,6 milhões com as duas doses (57%) em uma população-alvo de 15,2 milhões de pessoas (de um total de 19 milhões habitantes).



A vacinação em massa começou no dia 3 de fevereiro e hoje é a vez dos maiores de 22 anos. A partir de 21 de junho, adolescentes a partir de 12 anos começarão a ser vacinados.



Nesta quinta-feira, o Instituto de Saúde Pública (ISP) aprovou o uso emergencial da vacina Janssen da Johnson & Johnson, que chegará ao país por meio do mecanismo internacional Covax da Organização Mundial de Saúde (OMS).



Esta vacina de dose única é a quinta aprovada pelas autoridades chilenas e se junta às que já estão sendo aplicadas: Sinovac (17,1 milhões), (4,5 milhões), AstraZeneca (693.600, também por meio da Covax) e CanSino (300.000), acrescentando um total de 22,7 milhões de doses que já chegaram ao país.