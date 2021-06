Presidente argentino é o primeiro a cumprimentar Castillo como vencedor das eleições no Peru

O argentino Alberto Fernández foi, nesta quinta-feira (10), o primeiro presidente a cumprimentar o esquerdista Pedro Castillo como chefe de Estado eleito do Peru, apesar de ainda estar pendente sua proclamação, devido a uma demanda de sua adversária, a direitista Keiko Fujimori.



"Hoje (quinta-feira) me comuniquei com @PedroCastilloTe, presidente eleito do Peru. Expressei-lhe meu desenho de que unamos esforços a favor da América Latina. Somos nações profundamente irmanadas. Celebro que o querido povo peruano enfrente o futuro na democracia e com solidez institucional", escreveu no Twitter Fernández, peronista de centro-esquerda.



Castillo ainda não foi proclamado oficialmente vencedor, mas lidera com uma pequena vantagem a eleição de domingo, cuja apuração dos votos continua lentamente.



Com 99,1% das atas apuradas, o candidato esquerdista conta com 50,2% dos votos, contra 49,7% para Fujimori.



A candidata de direita pediu ao Júri Eleitoral Nacional para anular os resultados de 802 atas - que representam cerca de 200.000 votos - por supostas irregularidades.