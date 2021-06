Preocupação em Andorra com projeto de laboratório de imunologia de 'alta segurança'

O projeto do grupo farmacêutico espanhol Grífols de construir um laboratório de imunologia de alta segurança em Andorra está despertando muitas preocupações no pequeno país pirenaico.



O líder mundial em medicamentos derivados do plasma, com sede em Barcelona, anunciou em abril a criação do Pyrenees Immunology Research Center (PYIRC).



Agora acaba de apresentar as linhas principais deste projeto situado na cidade andorrana de Ordino e do qual o governo de Andorra é sócio em 20%.



Este laboratório de alta segurança P3 ("patógeno de classe 3") será "um dos poucos centros de pesquisa dedicados à imunologia na Europa, e servirá de referência internacional para o desenvolvimento de tratamentos para transtornos do sistema imunológico", afirma a empresa.



Mas os ativistas ambientais, os moradores e os políticos apontam áreas cinzentas e pedem ao governo para realizar um referendo sobre o projeto.



O chefe de governo de Andorra, Xavier Espot, reconheceu que com um projeto desse "não existe o risco zero" em questão de segurança, mas descartou o pedido de referendo.



O Grifols disse que o investimento para este projeto está estimado em 25 milhões de euros (cerca de 30 milhões de dólares).



Também serão necessários "cerca de sete milhões de euros em despesas operacionais anuais" para realizar a pesquisa, diz o grupo.



As instalações devem estar finalizadas em 2023.