Acusado de matar família muçulmana comparece ao tribunal no Canadá

Um canadense acusado de atropelar uma família muçulmana em Ontário, causando a morte de quatro pessoas, compareceu brevemente ao tribunal nesta quinta-feira (10), enquanto surgiam novos detalhes sobre ele na imprensa local.



Nathaniel Veltman, de 20 anos, compareceu por videoconferência à audiência vestido com roupa do presídio. Foi estabelecida uma nova data de audiência para 14 de junho.



O jovem, que nunca tinha sido condenado por um crime e não possui ligações com grupos extremistas, foi acusado de quatro crimes de homicídio em primeiro grau e uma acusação de tentativa de homicídio.



Se for declarado culpado, Veltman enfrentaria prisão perpétua.



O primeiro-ministro Justin Trudeau classificou o ataque como um "atentado terrorista".



A polícia da cidade de London, em Ontário, está em contato com a polícia federal e o procurador-geral para acrescentar possíveis acusações de terrorismo.



O detetive superintendente Paul Waight, que lidera a investigação, disse na segunda-feira que existe evidências de que se trata de "um ato planejado e premeditado, motivado pelo ódio".



"Acredita-se que essas vítimas foram atacadas por serem muçulmanas", disse em coletiva de imprensa.



Na noite de domingo, a família Afzaal caminhava por uma calçada quando uma caminhonete preta "subiu na calçada e os atropelou", informou a polícia.



Quatro membros dessa família morreram - um casal, sua filha e sua avó - enquanto um menino de 9 anos ficou órfão e se recupera dos ferimentos no hospital.



- Uma camiseta com a suástica -



Veltman fugiu e foi detido a poucos quilômetros dali, onde se encontrou frente a frente com um taxista em um centro comercial, informou a mídia local.



Segundo o relato do chefe do motorista, Hasan Savehilaghi, o agressor "gritou o nosso colega que chamasse a polícia porque havia matado alguém".



A polícia chegou rapidamente e prendeu Veltman, que usava um colete à prova de balas, um capacete militar e uma camiseta com uma suástica, disse o presidente da empresa de táxis.



"Ele estava rindo o tempo todo", disse Savehilaghi à imprensa local.



O jovem foi descrito em 2016 como uma pessoa colérica que estava sendo tratada por problemas de saúde mental em documentos judiciais que datam do divórcio de seus pais e que são citados pela mídia canadense.



Ele e sua irmã gêmea são os mais velhos de uma família de seis filhos, que têm entre 10 e 20 anos.



"Ele costumava ser socialmente desajeitado, não tinha autoconfiança e se importava com o que os outros pensavam dele", de acordo com um relatório de um psicólogo de 2017 citado pela mídia canadense.



O ataque tirou a vida de três gerações da família Afzaal, originária do Paquistão e residente no Canadá desde 2007: Madiha, 44, estudante de doutorado em meio ambiente, seu marido Salman, um fisioterapeuta de 46 anos, sua filha Yumna, de 15 anos e a avó, de 74 anos, segundo declaração da família.



O filho do casal, Fayez, ficou gravemente ferido, mas encontra-se estável. Ainda hospitalizado, o menino sabe que sua família morreu, informou a CBC nesta quinta-feira.



A tragédia chocou a comunidade muçulmana canadense e gerou uma avalanche de solidariedade por parte da sociedade em geral.



Também reacendeu o debate sobre o aumento da violência contra os muçulmanos em um país visto como tolerante e aberto.