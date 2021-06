Coalizão liderada pela Arábia Saudita interrompe bombardeios no Iêmen

A coalizão militar liderada pela Arábia Saudita que intervém no Iêmen anunciou nesta quinta-feira (10) a suspensão dos bombardeios para tentar encontrar uma solução negociada com os rebeldes huthis.



"Nenhuma operação militar foi realizada nas proximidades de Sanaa ou em qualquer outra cidade iemenita recentemente", explicou o porta-voz da coalizão, Turki al-Maliki.



Esta decisão visa "preparar o terreno político para um processo de paz no Iêmen", acrescentou.



O anúncio é feito após relatórios não comprovados de um ataque aéreo da coalizão contra uma divisão rebelde blindada perto de Sanaa.



Correspondentes da AFP na cidade ouviram fortes explosões e viram uma nuvem de fumaça no horizonte.



Os esforços diplomáticos para encerrar o conflito no Iêmen continuam, e na quarta-feira o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr Albusaidi, chegou a Riade para atuar como mediador entre o regime e os rebeldes huthis, que são apoiados pelo Irã.



Os huthis sitiam há meses a cidade de Marib e os campos de petróleo da região, último enclave do norte do país ainda em poder do regime.



Mas estão crescendo os sinais de uma possível desescalada militar: os huthis começaram a reparar estradas perto do aeroporto de Sanaa, disseram fontes locais à AFP.



A coalizão liderada por Riad controla o espaço aéreo iemenita desde o início de suas operações militares em 2015.



Os rebeldes querem que o espaço aéreo seja reaberto como uma pré-condição para um cessar-fogo.