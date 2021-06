UE pede fim de restrições à exportação de vacinas anticovid

A União Europeia pede "que se levantem as restrições para a exportação" de vacinas anticovid e seus componentes, disse nesta quinta-feira (10) seu chefe da diplomacia, Josep Borrell, pedindo ao Conselho de Segurança da ONU para superar suas divisões.



Os países da União Europeia (UE) "contribuíram com mais de 2,8 bilhões de euros" para o combate à pandemia por meio do mecanismo Covax e "exportaram mais de 240 milhões de doses de vacinas para 90 países", destacou o funcionário em uma reunião do Conselho de Segurança sobre as relações com a Europa.



"Mas isso não é suficiente. Portanto, pedimos a todas as partes que levantem as restrições para a exportação de vacinas e seus componentes", disse em um discurso transmitido virtualmente.



Borrell também mencionou que a África importa 99% de suas vacinas. "Isso deve mudar" e "a UE está se associando com a África e a indústria, com o apoio de um financiamento inicial de 1 bilhão de euros, para impulsionar a capacidade da África de fabricação de vacinas, medicamentos e tecnologias sanitárias".