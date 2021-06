Peru: procurador anticorrupção pede a prisão preventiva de Keiko Fujimori

(foto: AFP / Luka GONZALES)

Um procurador anticorrupçãopediu, nesta quinta-feira (10/6), apreventiva para a candidata direitista Keiko Fujimori, por ter se reunidocom uma testemunha do caso Odebrecht, enquanto o resultado da eleiçãode domingo continua em aberto.José Domingo Pérez pediu à Quarta Vara do Crime Organizado "que seja revogado o comparecimento com restrições (liberdade condicional) e sejaa prisão preventiva contra a candidata Keiko Fujimori Higuchi"."Foi determinado novamente que aFujimori Higuchi violou a restrição de não se comunicar com as testemunhas; pois foi revelado como fato público e notório que ela se comunica com a testemunha Miguel Torres Morales", argumentou o procurador, cuja solicitação deve ser decidida pelo Tribunal.Fujimori, de 46 anos, que disputa a presidência do Peru contra o candidato de esquerda Pedro Castillo, se apresentou na quarta-feira à noite em uma coletiva de imprensa em Lima para pedir ao Tribunal Eleitoral a nulidade de 802 atas - cerca de 200.000 votos -, onde estava acompanhada de Torres Morales, na qualidade de assessor.Pedro Castillo tem uma leve vantagem na contagem oficial dos votos, de 50,2% contra 49,7% para Fujiori, com 99,1% das atasPor não ter sido condenada, Keiko conseguiu se candidatar à eleição, apesar de ser investigada por receber supostamente dinheiro ilegal dabrasileira Odebrecht para suas campanhas de 2011 e 2016, acusações que ela nega.A candidata, que deve ir a julgamento por este caso se não ganhar a presidência, permaneceu 16 meses em prisão preventiva, até maio de 2020.Em virtude do "comparecimento vigiado", em maio a Justiça peruana impediu que a filha do ex-presidente preso Alberto Fujimori viajasse para o Equador para comparecer a um encontro político para a qual foi convidada pelo prêmio Nobel peruano Mario Vargas Llosa, que apoia sua candidatura.