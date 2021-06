Itália anuncia dois transplantes de órgãos de doadores com covid para pacientes negativos

A Itália anunciou, nesta quinta-feira (10), dois transplantes de órgãos a partir de doadores com covid-19 para pacientes negativos, sem provocar infecção, um caso "inédito em nível mundial" segundo o Centro Nacional de Transplantes (CNT).



"Os dois primeros transplantes no mundo de doadores que faleceram positivos ao Sars-Cov-2 para pacientes negativos carentes de anticorpos foram realizados na Itália", disse o CNT em um comunicado.



"Nos dois casos, os pacientes receberam um novo coração, e nenhum deles foi infectado com covid-19 após o transplante", acrescenta o comunicado.



A primeira operação , realizada no final de abril em Bolonha, foi realizada em um homem de 64 anos, enquanto a segunda, em meados de maio, em um adolescente de 15 anos em Roma.



Os dois pacientes, afetados por doenças cardíacas severas, estavam na lista de espera nacional de urgência e obtiveram o transplante de coração "graças a uma derrogação concedida pelo CNT", diz o comunicado.



O protocolo atualmente em vigor permite o transplante de órgãos para salvar vidas e procedentes de doadores positivos à covid-19 somente para pacientes "positivos no momento do transplante, ou já imunizados por terem tido a doença ou estarem vacinados", lembra o CNT.



A derrogação nesses dois casos foi concedida devido à "gravidade" dos pacientes e ao "risco de morte" existente para eles. Ambos estão em bom estado e já voltaram para suas casas.