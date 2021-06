A ex-líder birmanesa Aung San Suu Kyi, deposta por um golpe militar, foi indiciada por corrupção, informou o jornal oficial The Global New Light de Mianmar nesta quinta-feira (10).



A ex-chefe do governo civil é acusada de ter recebido "600.000 dólares e vários quilos de ouro" em subornos e de ter usado alguns terrenos de forma abusiva.



Suu Kyi também responde a outras seis acusações, que vão desde posse ilegal de rádios comunicadores até violação de uma lei de segredos de estado.