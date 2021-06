Trabalho infantil no mundo aumenta pela 1ª vez nas últimas duas décadas

(foto: Luis Nova/Esp. CB/D.A Press)

O número de afetados pelo trabalhono mundo cresceu pela primeira vez em duase a pandemia de COVID-19 ainda ameaça forçar mais milhões de crianças a trabalhar, alertou a ONU nesta quinta-feira (9/6).Um relatório conjunto da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) estima que, no início de 2020, 160de menores forama trabalhar, 8,4 milhões a mais que há quatro anos.Se as projeções de aumento dano mundo se cumprirem, mais nove milhões de crianças serão forçadas ao trabalho antes do final do ano que vem, segundo o relatório.Um número que pode ser até cinco vezes maior de acordo com as projeções, advertiu Claudia Cappa, estatística do Unicef e uma das autoras do"Se as projeções sociais caírem em relação ao nível atual, devido a medidas de austeridade e outros fatores, o número de crianças forçadas a trabalhar podeem 46 milhões" até o final de 2022, explicou à AFP.O relatório, que é publicado a cada quatro anos, mostra quedos menores trabalhadores tem apenas entre 5 e 11 anos.A tendência de alta começou antes mesmo que a pandemia perturbassea economia mundial, representando uma reviravolta, já que entre 2000 e 2016, o número de crianças que trabalhavam diminuiu em 94 milhões.Conforme a crise da saúde sepelo mundo, uma em cada dez crianças se viu forçada a trabalhar e a ONU alerta que a situação pode piorar se nada for feito para ajudar as famílias que estão caindo na pobreza."Estamos perdendo terreno na luta contra oinfantil e o ano passado não facilitou as coisas", afirmou Henrietta Fore, diretora-geral do Unicef."Enquanto isso, entramos no segundo ano de, fechamentos de escolas, perturbações econômicas e orçamentos nacionais em declínio e as famílias estão sendo forçadas a tomar decisões difíceis", acrescentou.O fenômeno atinge mais os meninos: dos 160 milhões queno início de 2020, 97 milhões eram do sexo masculino.E ainda mais preocupante é o crescimento do número de crianças entre 5 e 17 anos que realizam trabalhos perigosos, ou seja, que podem afetar diretamente seu, educação ou saúde.Esta categoria inclui setores comoou pesca ou com uma carga horária semanal de mais de 43 horas, o que torna praticamente impossível frequentar a escola.A OIT e o Unicef estimam que, no começo de 2020, 79 milhões deestavam envolvidas nesses tipos de trabalhos perigosos, 6,5 milhões a mais do que quatro anos antes.A grande maioria (70%, 112 milhões) dedica-se ao trabalho agrícola, enquanto 20% trabalha no setor de serviços. Os 10% restantes estão naO maior crescimento do trabalhoocorreu na África Subsaariana. No início do ano passado, o fenômeno afetava 16,6 milhões a mais de crianças do que em 2016."Essas novas projeções são um grito de alarme",o diretor geral da OIT, Guy Rider, que pediu "o rompimento do ciclo da pobreza e do trabalho infantil".