A gigante mundial do setor de carnes JBS, vítima de um ataque cibernético no fim de maio, fez um pagamento de 11 milhões de dólares em bitcoins aos hackers, informou nesta quarta-feira o diretor executivo da divisão americana do grupo ao "Wall Street Journal".



"Foi muito doloroso pagar os criminosos, mas fizemos o correto para os nossos clientes", disse André Nogueira ao jornal.