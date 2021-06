Partidários de Fujimori e Castillo se manifestam nas ruas de Lima

Os apoiadores da candidata de direita Keiko Fujimori e do esquerdista Pedro Castillo manifestaram-se nesta quarta-feira (9) em Lima em favor de seus escolhidos, enquanto a reta final da votação de domingo avança lentamente no Peru.



Com cartazes que diziam "Comunismo não, democracia sim", "Com o meu voto não se meta", "Até o último voto", milhares de seguidores de Fujimori se reuniram à tarde em Campo de Marte, no distrito central de Lima, chamado Jesus Maria.



"Democracia sim, terrorismo não", "respeite meu voto", gritavam esses participantes na barulhenta manifestação, dois dias depois de sua candidata denunciar "indícios de fraude" nas urnas, alegação essa recusada pelo órgão eleitoral peruano e pela missão de observação da Organização dos Estados Americanos (OEA).



Por sua vez, centenas de apoiadores de Castillo realizaram um "protesto" em frente ao prédio do Júri Eleitoral Nacional (JNE), que deve revisar votos e atas de mesa, e proclamar o novo presidente, uma tarefa que pode levar vários dias.



"Estamos aqui de maneira preventiva para que os votos contestados sejam corretamente contabilizados", afirmou à AFP Juan Gustavo Díaz, seguidor do professor de esquerda, que agora tem 67 mil votos de vantagem sobre Fujimori, com 98,5% das urnas apuradas.



"Esperamos que Pedro Castillo seja declarado presidente, estamos vigilantes aqui", disse outro manifestante, que não se identificou.



O governo centrista do presidente interino Francisco Sagasti voltou a pedir nesta quarta-feira que o resultado das eleições seja respeitado e que a calma seja mantida.



"Convidamos a população a respeitar a vontade popular manifestada nos resultados da disputa eleitoral. Solicitamos, de forma especial, aos candidatos que orientem seus apoiadores a respeitar os canais e formas democráticas", declarou a chefe de gabinete, Violeta Bermúdez, em coletiva de imprensa.



