EUA pede que México investigue possível violação de direitos sindicais no TMEC

Os Estados Unidos pediram ao México que investigue a possível violação dos direitos sindicais de trabalhadores de uma fábrica automotiva garantidos pelo acordo de livre comércio da América do Norte, o T-MEC.



A representante comercial dos Estados Unidos (USTR), Katherine Tai, e o secretário do Trabalho, Marty Walsh, anunciaram ter pedido formalmente ao governo de Andrés Manuel López Obrador que revisasse se os trabalhadores da fábrica de autopeças da Tridonex em Matamoros, estado de Tamaulipas, tiveram negados os direitos de livre associação e negociação coletiva.



Esta é a segunda vez que Washington pede ao México a revisão de assuntos de direitos de negociação coletiva sob o Mecanismo de Resposta Rápida (RRM) instaurado no Tratado México Estados Unidos Canadá (TMEC).