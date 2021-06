Petróleo fecha em queda após aumento de reservas de gasolina nos EUA

Os preços do petróleo fecharam em queda nesta quarta-feira (9) depois que o informe semanal de reservas comerciais de cru nos Estados Unidos mostrou um forte aumento dos estoques de gasolina, um sinal preocupante para a demanda.



Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto fechou a 72,22 dólares, similar à terça-feira.



Em Nova York, o WTI para o mês de julho caiu 0,13% a 69,96 dólares.



O Brent e o WTI atingiram na terça-feira valores máximos desde maio de 2019 e outubro de 2018, respectivamente.



Em alta no início do dia no mercado americano, os preços caíram após a publicação das cifras semanais da Agência americana de Informação sobre Energia (EIA).



Embora as reservas de cru nos Estados Unidos tenham caído mais do que o esperado na semana passada, as de gasolina aumentaram consideravelmente na semana encerrada em 4 de junho.



As reservas de petróleo diminuíram em 5,2 milhões de barris, até os 474,3 milhões de barris. Os analistas esperavam uma queda de 3,5 milhões de barris.



Mas as reservas de gasolina aumentaram 7 milhões de barris, muito acima do aumento de 1,2 milhão previsto.



"A queda na demanda de gasolina e destilados provocou um aumento de estoques" destes produtos, "que compensou o efeito com viés de alta da diminuição das reservas de cru", resumiu Matt Smith, da ClipperData.



