Os Estados Unidos denunciaram nesta quarta-feira (9) que a proibição imposta por um tribunal russo a grupos afiliados a Alexei Navalny é um atentado aos direitos fundamentais e exigiram a libertação do opositor preso.



"Instamos a Rússia a parar de abusar das designações de 'extremismo' para atingir organizações não violentas, a acabar com a repressão ao Sr. Navalny e seus apoiadores e a cumprir suas obrigações internacionais de respeitar e garantir os direitos humanos e as liberdades fundamentais", declarou o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, em um comunicado.