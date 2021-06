Premier da França em isolamento após sua esposa testar positivo para a covid

O primeiro-ministro da França, Jean Castex, ficará sete dias em isolamento porque sua esposa testou positivo para a covid-19, anunciou o governo nesta quarta-feira (9).



"O primeiro-ministro, que recebeu a primeira dose da vacina da AstraZeneca em 19 de março, testou negativo esta noite", informou o gabinete do premier.



"No entanto, como caso de contato, permanecerá isolado durante sete dias, segundo as normas sanitárias", acrescentou a fonte.



Castex se reuniu com muitas pessoas nesta quarta-feira por ocasião de uma nova suspensão de restrições impostas para conter a pandemia. Ele visitou um mercado, uma academia de ginástica e almoçou com o ministro da Economia, Bruno Le Maire.



O premier ainda deve receber a segunda dose da vacina.